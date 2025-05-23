Российские пятиборцы были допущены до участия в ЧМ-2025 по эстафетам в Египте

Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил россиян до участия в чемпионате мира — 2025 по эстафетам в Александрии (Египте). Пятиборцы из России примут участие в соревнованиях с 8 по 13 июля в нейтральном статусе. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной Андрея Макушина.

«Мы рассматриваем возможность участия в июльском чемпионате мира по эстафетам, который пройдёт в Египте, после недавнего решения исполкома Международного союза современного пятиборья о допуске нас на этот турнир в нейтральном статусе.

По итогам взрослого и юниорского чемпионатов России мы будем формировать состав на это мировое первенство. Эстафетного чемпионата мира не было в наших первоначальных планах, и сейчас мы вынуждены внести корректировки в тренировочные планы. Надеемся, что выступим в июле в Египте полным составом, теперь будем собирать тренерский совет и думать, кого отправлять на этот чемпионат мира», — приводит слова Макушина ТАСС.