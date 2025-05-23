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Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова», Ханс Ниманн — девятый

Ян Непомнящий стал победителем «Кубка Карпова», Ханс Ниманн — девятый
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем турнира «Кубок Карпова — 50 лет спустя», посвящённого 50-летию провозглашения Анатолия Карпова чемпионом мира. По итогам девяти туров соревнований он набрал 6 очков, выиграв три партии, остальные встречи россиянин сыграл вничью.

Второе место разделили Александр Грищук и Владислав Артемьев с результатом 5,5 очка.

Шахматы. «Кубок Карпова». Москва:

1. Ян Непомнящий (Россия) — 6 очков.

2-3. Александр Грищук (Россия) — 5,5.

2-3. Владислав Артемьев (Россия) — 5,5.

4. Максим Матлаков (Россия) – 5.

5. Даниил Дубов (Россия) – 5.

6. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 4,5.

7. Владимир Малахов (Россия) – 4.

8. Евгений Томашевский (Россия) – 3,5.

9. Ханс Ниманн (США) – 3,5.

10. Пётр Свидлер (Россия) – 2,5.

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