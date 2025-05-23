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Матс Педерсен выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия», Ваут ван Арт — второй

Матс Педерсен выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия», Ваут ван Арт — второй
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Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем 13-го этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 180 км за 3:50.24. Вторым стал Ваут ван Арт. Тройку сильнейших замкнул Исаак дель Торо.

Велоспорт. Результаты 13-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:

  1. Матс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 3:50.24.
  2. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – то же время.
  3. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 0.02.
  4. Реми Роша (Франция, Groupama – FDJ) +0.05.
  5. Дориан Годон (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale).
  6. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe).

Общий зачёт после 13-го этапа:

  1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 46:32.59.
  2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 0.38.
  3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +1.18.
  4. Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) +1.20.
  5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +1.35.
  6. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +2.07.
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