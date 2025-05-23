Матс Педерсен выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия», Ваут ван Арт — второй

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Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем 13-го этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 180 км за 3:50.24. Вторым стал Ваут ван Арт. Тройку сильнейших замкнул Исаак дель Торо.

Велоспорт. Результаты 13-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:

Матс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 3:50.24. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – то же время. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 0.02. Реми Роша (Франция, Groupama – FDJ) +0.05. Дориан Годон (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale). Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe).

Общий зачёт после 13-го этапа: