Матс Педерсен выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия», Ваут ван Арт — второй
Датский велогонщик команды Lidl-Trek Матс Педерсен стал победителем 13-го этапа престижной супермногодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Он преодолел дистанцию 180 км за 3:50.24. Вторым стал Ваут ван Арт. Тройку сильнейших замкнул Исаак дель Торо.
Велоспорт. Результаты 13-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:
- Матс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) – 3:50.24.
- Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – то же время.
- Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 0.02.
- Реми Роша (Франция, Groupama – FDJ) +0.05.
- Дориан Годон (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale).
- Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe).
Общий зачёт после 13-го этапа:
- Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 46:32.59.
- Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – отставание 0.38.
- Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) +1.18.
- Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) +1.20.
- Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) +1.35.
- Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +2.07.
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