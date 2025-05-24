Владимир Никитин стал победителем в полумарафоне «Забег.рф», установив рекорд России

Бегуны Владимир Никитин и Луиза Дмитриева стали победителями в полумарафоне «Забег.рф», который прошёл в Москве.

Никитин преодолел дистанцию 21,1 км за 1.00,37 секунды. Результат Владимира стал новым рекордом России в полумарафоне. Отметим, что предыдущее достижение (1.00,43) принадлежало также Никитину. Второе место занял Ринас Ахмадеев (1.02,59). Замкнул тройку лидеров Алексей Реунков (1.05,53).

Дмитриева преодолела аналогичную дистанцию за 1.11,14. Второе место заняла Дина Александрова (1.12,18), третьей стала Наталья Аристархова (1.13,35).

Отметим, что ранее Никитин стал вторым на марафоне в Казани, уступив только Дмитрию Неделину.