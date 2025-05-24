Диана Исакова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Самарканде

Россиянка Диана Исакова заняла первое место на этапе Кубка мира по триатлону в Самарканде (Узбекистан).

Исакова впервые в карьере выиграла этап Кубка мира. Она показала результат 1.59,54. Второй с отставанием в 31 секунду стала представительница Франции Леа Коннинкс, тройку лучших замкнула итальянка Констанца Арпинелли. Она отстала от лидера на 32 секунды.

Отметим, что российские спортсменки выиграли оба прошедших этапа Кубка мира по триатлону. В Ченду победу одержала Валя Рясова, которая упала в Самарканде на велоэтапе.

Российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой международной федерации (World Triathlon) в нейтральном статусе.