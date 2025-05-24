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«Стрела» обыграла «Металлург» в матче чемпионата России по регби

«Стрела» обыграла «Металлург» в матче чемпионата России по регби
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Сегодня, 24 мая, регбийный клуб «Стрела» одержал победу в матче 4-го тура чемпионата России по регби. Со счётом 67:13 казанская команда обыграла «Металлург» из Новокузнецка.

Чемпионат России по регби, 4-й тур:

«Металлург» — «Стрела-Ак Барс» — 13:67 (6:27).

«Металлург» остаётся без набранных очков после трёх сыгранных матчей, «Стрела-Ак Барс» одержала третью победу в сезоне, уступив лишь «Енисею-СТМ».

Напомним, 26 апреля «Стрела» стала обладателем Суперкубка России. В финале команда обыграла «Енисей-СТМ» из Красноярска со счётом 22:17 (8:7, 15:10). Казанская команда второй раз подряд стала обладателем данного трофея.

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