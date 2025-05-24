Каспер Асгрен рассказал, что помогло ему выиграть 14-й этап «Джиро»

Датский велогонщик Каспер Асгрен прокомментировал свою победу на 14-ом этапе «Джиро д’Италия» — 2025

«Это был тяжёлый день. Раздражает, что тебе приходится полностью изматывать себя, чтобы выигрывать велогонки, но, когда всё срабатывает, оно того стоит. Сейчас я очень доволен. Команда дала мне возможность сегодня действовать по-своему, и я очень благодарен за это. Я уже пробовал раньше долгий отрыв на дистанции и знаю, что во второй половине «Гранд-тура», даже если это равнинный этап, если попадёшь в хорошую группу, где все работают слаженно, — у тебя есть шанс.

У всех усталые ноги, и именно это сыграло сегодня ключевую роль. Финальный круг был довольно техничным, а мокрые дороги мешали основной группе ехать быстрее нас, тех, кто был впереди», – приводит слова Асгрена TNT Sports.

Лидером общего зачёта после 14-го этапа «Джиро»-2025 остаётся мексиканский велогонщик Исаак дель Торо (UAE Team Emirates – XRG). На второй строчке с отставанием в 1 минуту 20 секунд идёт британец Саймон Йейтс (Team Visma | Lease a Bike), на третьей позиции испанец Хуан Аюсо (UAE Team Emirates – XRG), который уступает лидеру 1 минуту 26 секунд.