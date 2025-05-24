Турнир «Шахматные звёзды 5.0» стартует с отборочных соревнований детей

С 25 по 30 июня в Москве состоится пятый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звёзды 5.0». В новом этапе турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России впервые сыграют дети-спортсмены из других стран. Отборочные этапы для детей стартуют в Москве в воскресенье, 25 мая. Детские туры также пройдут 1 и 8 июня.

По итогам детских туров 100 финалистов примут участие в «Шахматных звёздах 5.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях. Победители турнира определяются зачётом по итогам двух дисциплин – рапида и блица. Дети награждаются в четырёх возрастных категориях, отдельным зачётом мальчики и девочки (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 17 лет).

Юные шахматисты будут соревноваться по швейцарской системе: семь туров по 10 минут + 5 секунд добавление на ход по Фишеру. За ходом турнира будут следить профессиональные судьи. Общий призовой фонд «Шахматных звёзд 5.0» составляет 15 млн рублей.