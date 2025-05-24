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Ваут ван Арт: некоторым командам стоит проявить больше сообразительности

Ваут ван Арт: некоторым командам стоит проявить больше сообразительности
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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт раскритиковал команды лидеров общего зачёта после массового падения велосипедистов, произошедшего на 14-м этапе «Джиро д’Италия» — 2025.

«Это вина гонщиков, что сегодня днём случилось падение. Команды претендентов на общий зачёт слишком нервничают и перегружены стрессом — именно поэтому они падают. Нужно иметь смелость сказать это.

Я бы предпочёл выиграть вместе с Олавом Кооем и финишировать в плотной группе. Последнее, чего мы хотим, — это рисковать. Некоторым командам порой стоит проявить немного больше сообразительности», – приводит слова ван Арта Eurosport Italy.

Напомним, датчанин Каспер Асгрен выиграл 14-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Вторым стал австралиец Кэйдер Гровс, отстав от лидера на 0.16. Тройку сильнейших замкнул представитель Нидерландов Олав Коой.

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