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Кто станет чемпионом России по гандболу в сезоне-2024/2025?

Кто станет чемпионом России по гандболу в сезоне-2024/2025?
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Сегодня, 25 мая, гандболистки московского ЦСКА на своей площадке встретятся с клубом «Ростов‑Дон» во втором матче финальной серии женского чемпионата России. Первая игра завершилась со счётом 24:23 армейских спорсменок. Начало второго матча запланировано на 15:00 мск.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: кто станет чемпионом России по гандболу в сезоне-2024/2025?

Проголосовать в опросе также можно на сайте.

Гандбол. Чемпионат России. Финал. Первый матч:

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 23:24 (11:10) (Санталова — 8; Стаценко — 7, Кожокарь — 5).

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