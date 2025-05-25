Пригода выиграл 100 м брассом на «Маре Нострум», Колесников — второй на 50 м на спине
Российские пловцы Кирилл Пригода, Климент Колесников и Роман Шевляков заняли призовые места на этапе «Маре Нострум» в Кане-ан-Русийон (Франция). Пригода одержал победу на дистанции 100 м брассом, Колесников занял второе место на 50 м на спине. Шевляков стал третьим на 100 м баттерфляем.
Плавание. «Маре Нострум», Кане-ан-Русийон (Франция). Мужчины. 100 м, брасс, результаты:
- Кирилл Пригода (Россия) – 59,67
- Син Охаси (Япония) – 59,88
- Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,15
50 м, спина:
- Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 25,15
- Климент Колесников (Россия) – 25,24
- Жюль Андре (Франция) – 25,47
100 м, баттерфляй
- Максим Груссе (Франция) – 51,40
- Адильбек Мусин (Казахстан) – 51,82
- Роман Шевляков (Россия) – 51,93
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