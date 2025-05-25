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Пригода выиграл 100 м брассом на «Маре Нострум», Колесников — второй на 50 м на спине

Пригода выиграл 100 м брассом на «Маре Нострум», Колесников — второй на 50 м на спине
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Российские пловцы Кирилл Пригода, Климент Колесников и Роман Шевляков заняли призовые места на этапе «Маре Нострум» в Кане-ан-Русийон (Франция). Пригода одержал победу на дистанции 100 м брассом, Колесников занял второе место на 50 м на спине. Шевляков стал третьим на 100 м баттерфляем.

Плавание. «Маре Нострум», Кане-ан-Русийон (Франция). Мужчины. 100 м, брасс, результаты:

  1. Кирилл Пригода (Россия) – 59,67
  2. Син Охаси (Япония) – 59,88
  3. Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,15

50 м, спина:

  1. Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 25,15
  2. Климент Колесников (Россия) – 25,24
  3. Жюль Андре (Франция) – 25,47

100 м, баттерфляй

  1. Максим Груссе (Франция) – 51,40
  2. Адильбек Мусин (Казахстан) – 51,82
  3. Роман Шевляков (Россия) – 51,93
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