Пригода выиграл 100 м брассом на «Маре Нострум», Колесников — второй на 50 м на спине

Российские пловцы Кирилл Пригода, Климент Колесников и Роман Шевляков заняли призовые места на этапе «Маре Нострум» в Кане-ан-Русийон (Франция). Пригода одержал победу на дистанции 100 м брассом, Колесников занял второе место на 50 м на спине. Шевляков стал третьим на 100 м баттерфляем.

Плавание. «Маре Нострум», Кане-ан-Русийон (Франция). Мужчины. 100 м, брасс, результаты:

Кирилл Пригода (Россия) – 59,67 Син Охаси (Япония) – 59,88 Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,15

50 м, спина:

Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 25,15 Климент Колесников (Россия) – 25,24 Жюль Андре (Франция) – 25,47

100 м, баттерфляй