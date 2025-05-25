Климент Колесников снялся с оставшихся заплывов этапа «Маре Нострум» во Франции

Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио-2020 Климент Колесников снялся с оставщихся дистанций на третьем этапе «Маре Нострум», который проходит в Кане-ан-Русийон (Франция). Причиной этому стала болезнь спортсмена.

«Всё, это последняя дистанция здесь. Здоровье подводит. С остальных дистанций снялся. Была температура 39», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Ранее Колесников занял второе место в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине. Он продемонстрировал результат 25,24 секунды. Напомним, российские пловцы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.