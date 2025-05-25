Серебряный призёр ОИ-2020 по тхэквондо россиянка Минина приостановила спортивную карьеру

Российская тхэквондистка, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Татьяна Минина приняла решение приостановить свою спортивную карьеру.

«Продолжаю оставаться в списках сборной, но пока взяла паузу. Я решила приостановить свою карьеру, но о её завершении речи пока не идёт. У меня случилось сильное эмоциональное выгорание после подготовки к Олимпиаде в Париже, и теперь должна понять для себя, хочу ли я дальше продолжать, а для этого нужно время. Я продолжаю поддерживать свою физическую форму, но в этом сезоне принимать участие в соревнованиях точно не буду, да и в числе участниц Игр-2028 я себя не вижу», – приводит слова Мининой ТАСС.

Татьяне Мининой 28 лет. На Олимпийских играх — 2020 в Токио она завоевала серебро в весовой категории до 57 кг. Также Минина дважды становилась серебряным призёром чемпионатов мира по тхэквондо (в 2017 и 2019) и является бронзовым призёром чемпионата мира — 2023.