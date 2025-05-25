Расписание матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 25 мая

Сегодня, 25 мая, в рамках чемпионата России по мини-футболу состоятся первые матчи полуфинальных серий раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Суперлиги по футзалу 25 мая (время — московское):

13:00. «Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва);

15:00. «Ухта» (Ухта) — «Тюмень» (Тюмень).

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда был сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.