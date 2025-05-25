«Газпром-Югра» в серии пенальти одолел «КПРФ» в первом полуфинале Суперлиги

Завершился первый матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу. Команда «Газпром-Югра» из Югорска в серии пенальти одержала победу над московским «КПРФ». Основное время завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти югорчане на домашней арене победили со счётом 3:2.

Отметим, что во втором полуфинале встречаются команды «Ухта» и «Тюмень».

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда был сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.