«Газпром-Югра» в серии пенальти одолел «КПРФ» в первом полуфинале Суперлиги
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Завершился первый матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу. Команда «Газпром-Югра» из Югорска в серии пенальти одержала победу над московским «КПРФ». Основное время завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти югорчане на домашней арене победили со счётом 3:2.
Суперлига . 1/2 финала
25 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
3 : 3
3 : 2
КПРФ
Москва
1:0 Понкратов – 21' 2:0 Дуду – 24' 2:1 Асадов – 24' 2:2 Ниязов – 30' 3:2 Шистеров – 31' 3:3 Шимбинья – 31'
Отметим, что во втором полуфинале встречаются команды «Ухта» и «Тюмень».
Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда был сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.
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