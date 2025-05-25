«Ухта» одолела «Тюмень» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги по мини-футболу

Завершился первый матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу. Команда «Ухта» в волевой борьбе одержала победу над «Тюменью». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу клуба «Ухта», который проводил эту встречу дома.

В первом полуфинале «Газпром-Югра» одолел московский «КПРФ». Основное время завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти югорчане на домашней арене победили со счётом 3:2.

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.