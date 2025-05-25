«Ухта» одолела «Тюмень» в первом матче полуфинальной серии Суперлиги по мини-футболу
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Завершился первый матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу. Команда «Ухта» в волевой борьбе одержала победу над «Тюменью». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу клуба «Ухта», который проводил эту встречу дома.
Суперлига . 1/2 финала
25 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 4
Тюмень
Тюмень
0:1 Аугусто – 2' 1:1 Павлов – 5' 1:2 Орлов – 7' 2:2 Неведров – 8' 3:2 Прудников – 12' 3:3 Аугусто – 23' 3:4 Неведров – 30' 4:4 Денисов – 33' 5:4 Силвейра – 34' 6:4 Парадински – 40'
В первом полуфинале «Газпром-Югра» одолел московский «КПРФ». Основное время завершилось со счётом 3:3. В серии пенальти югорчане на домашней арене победили со счётом 3:2.
Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.
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