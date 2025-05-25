Гандболистки ЦСКА выиграли чемпионат России, в финале победив «Ростов-Дон»

Московский клуб ЦСКА стал победителем чемпионата России — 2024/2025 по гандболу среди женщин. Во втором матче финала спортсменки обыграли команду «Ростов-Дон» со счётом 27:25. ЦСКА выиграл финальную серию со счётом 2-0.

Гандбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Второй матч:

ЦСКА (Москва) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 27:25.

Напомним, в первом матче финальной серии ЦСКА одержал победу со счётом 24:23. Бронзовым призёром чемпионата России стала «Астраханочка», обыгравшая в двух матчах тольяттинскую «Ладу» (33:27, 30:24).

ЦСКА стал победителем чемпионата России в четвёртый раз в истории. Ранее московский клуб становился чемпионом страны в 2021, 2023 и 2024 годах.