«Динамо» неожиданно обыграло «Енисей-СТМ» в матче 4-го тура ЧР по регби

Сегодня, 24 мая, регбийный клуб «Динамо» (Москва) одержал неожиданную победу в матче 4-го тура чемпионата России по регби. Со счётом 29:26 столичная команда обыграла красноярский «Енисей-СТМ», который является действующим чемпионом России.

Чемпионат России по регби, 4-й тур, результаты игрового дня 25 мая:

«Красный Яр» — «Слава» — 32:3.

«ВВА-Подмосковье» — «Локомотив» — 19:41.

«Динамо» — «Енисей-СТМ» — 29:26.

Отметим, что «Енисей-СТМ» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата России — 2025. Ранее подопечные Александра Первухина выиграли три матча из трёх. Лидером текущего розыгрыша является казанская «Стрела».