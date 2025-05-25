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Олег Костин завоевал золото на этапе «Маре Нострум» в заплыве на 50 м баттерфляем

Олег Костин завоевал золото на этапе «Маре Нострум» в заплыве на 50 м баттерфляем
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Российский пловец Олег Костин завоевал золотую медаль на третьем этапе «Маре Нострум», который проходит в Кане-ан-Русийон (Франция). Он стал победителем заплыва на 50 м баттерфляем. Представитель России преодолел дистанцию за 23,06.

Ранее российские пловцы Кирилл Пригода, Климент Колесников и Роман Шевляков также заняли призовые места на этапе «Маре Нострум» в Кане-ан-Русийон. Пригода одержал победу на дистанции 100 м брассом, Колесников занял второе место на 50 м на спине. Шевляков стал третьим на 100 м баттерфляем.

Напомним, российские пловцы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

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