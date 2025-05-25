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Результаты матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 25 мая

Результаты матчей Суперлиги-2024/2025 по футзалу на 25 мая
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Сегодня, 25 мая, в рамках чемпионата России по мини-футболу состоялись первые матчи полуфинальных серий раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Суперлиги по футзалу 25 мая. 1/2 финала:

  • «Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва) — 3:3 (3:2);
  • «Ухта» (Ухта) — «Тюмень» (Тюмень) — 6:4.

Напомним, московский клуб «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда был сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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