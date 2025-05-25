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«Ненавижу открытые бассейны». Колесников иронично высказался об участии в «Маре Нострум»

«Ненавижу открытые бассейны». Колесников иронично высказался об участии в «Маре Нострум»
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Российский пловец, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Климент Колесников иронично прокомментировал своё состояние после снятия с этапа «Маре Нострум», который проходит в Кане-ан-Русийон (Франция).

«Заработал денег. Позволил себе свозить ребят на море. Всё для них. Отельчик чисто прикупили. Всё классно, чувствую себя гораздо лучше. Два дня назад лежал с температурой 39. Ненавижу открытые бассейны. Завтра улетаю на сборы в Турцию», — сказал Колесников в видео на своей странице в социальных сетях.

Ранее Колесников занял второе место в финальном заплыве на дистанции 50 м на спине. Он продемонстрировал результат 25,24 секунды. Напомним, российские пловцы выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

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