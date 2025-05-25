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Испанец Карлос Верона выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия»

Испанец Карлос Верона выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия»
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32-летний испанский велогонщик Карлос Верона выиграл 15-й этап «Джиро д’Италия». Он преодолел дистанцию 219 км за 5:15.41. Для Карлоса это первая победа на этапах Гранд-тура в карьере.

Вторым стал Флориан Шторк, отстав от лидера на 0.22. Тройку сильнейших замкнул Кристиан Скарони (+0.23).

Велоспорт. Результаты 15-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025:

  1. Карлос Верона (Испания, Lidl – Trek) – 5:15.41.
  2. Флориан Шторк (Германия, Tudor Pro Cycling) – отставание 0.22.
  3. Кристиан Скарони (Италия, XDS Astana) +0.23.
  4. Ромен Барде (Франция, Picnic PostNL) – то же время.
  5. Николас Продомм (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale).
  6. Филиппо Зана (Италия, Jayco AlUla).

Общий зачёт после 15-го этапа:

  1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 55:04.05.
  2. Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) — отставание 1.20.
  3. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) +1.26.
  4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) +2.07.
  5. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) +2.54.
  6. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) +2.55.
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