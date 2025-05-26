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Участники Олимпийских игр встретились с детьми во второй день Tenzor Elite Cup 2025

Участники Олимпийских игр встретились с детьми во второй день Tenzor Elite Cup 2025
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Второй соревновательный день Tenzor Elite Cup — первого этапа имени Игоря Ченцова — включал в программу продолжение гонок флота MX700, а также детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior, проходящие на яхтах класса «Оптимист».

Открыла спортивную повестку встреча юных яхтсменов с олимпийцами — участниками Tenzor Elite Cup — 2025.

Павел Созыкин, Игорь Лисовенко, Михаил и Максим Шереметьевы — титулованные яхтсмены, участники Олимпийских игр, победители и призёры чемпионатов России, Европы и мира — рассказали детям о ярких моментах в своей спортивной карьере, ответили на их многочисленные вопросы. По завершении мероприятия состоялась автограф-сессия.

«Приобщение детей к парусу через личное общение с кумирами из числа профессионалов является важной миссией этих соревнований», — отметила Светлана Богатова, руководитель детского направления Академии Tenzor.

Спортивная часть соревнований прошла бодро и зажигательно. Гонки флота сопровождал средний ветер с порывами, так что начинающим яхтсменам пришлось проявить свои волевые качества.

«Состоялось пять гонок, худшая из которых шла на выброс. Победила команда «Виктория» в составе Голко Алисы, Голко Анастасии и Шерсткиной Ульяны. В каждой из команд присутствовал один опытный участник детской сборной команды Tenzor Team Junior. Завершили соревнования гонки капитанов, где в упорной борьбе на самом финише победу взяла Алиса Голко. Дети получили положительный опыт и отрабатывали командное взаимодействие», — резюмировала итоги соревнований старший тренер Мария Фролова.

Церемония награждения прошла при участии Ирины Ченцовой, вручившей подарки от семьи Ченцовых и Фонда «Росконгресс». Также для детей провели лотерею с призами от Tenzor Sailing Club и подарками от сети Ribambelle.

ПМЭФ-2025 пройдёт с 18 по 21 июня.

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