Стартовала регата имени Игоря Ченцова

23 мая прошли первые гонки парусной регаты имени Игоря Ченцова, открывающей водную часть программы Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. 15 сильных экипажей из России и Беларуси принимают участие в регате, которая также является первым этапом серии Tenzor Elite Cup.

Участники и гости церемонии открытия тепло вспоминали Игоря Викторовича Ченцова — председателя Президиума Всероссийской федерации парусного спорта, отмечая его человеческие качества, профессионализм и максимальную погружённость в вопросы развития парусного спорта.

Все четыре гонки первого дня соревнований в яхт-клубе Tenzor Sailing Club прошли в острой борьбе. Порывы ветра приходили с разных сторон, постоянно меняя позиционные расклады. После первого дня в лидеры вышли команды Aladdin Георгия Соколовского (11 очков) и «ФИШЕ» Алексея Бунзи (14 очков).

«Я первый раз на акватории Пестовского водохранилища и в этом замечательном яхт-клубе. На самом деле не ожидал, как всё красиво и масштабно. Зимний сезон мы гонялись в Сочи на Кубке Краснодарского края. После морских условий непривычно оказаться в озёрных. Ветер гуляет, и пока полностью адаптироваться нам не удалось, хотя есть позитивные приходы, в том числе и один первый», — поделился рулевой команды «ФИШЕ» Алексей Бунзя.

Экипаж «Пирогово» Александра Божко (21 очко) получил штраф за фальстарт, но сумел сохранить позицию в тройке сильнейших благодаря двум выигранным гонкам.

Завершились два дня интригующих гонок регаты имени Игоря Ченцова — первого этапа Tenzor Elite Cup. Подведение итогов и награждение победителей состоялось в воскресенье, 25 мая.

ПМЭФ-2025 пройдёт с 18 по 21 июня.