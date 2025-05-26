Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

10-летний российский шахматист станет самым юным международным мастером в истории

10-летний российский шахматист станет самым юным международным мастером в истории
Комментарии

Российский шахматист Роман Шогджиев станет самым юным международным мастером в истории. Шогджиев выиграл турнир RADNICKICHESS в Белграде (Сербия), набрав семь очков в девяти турах. Таким образом, он выполнил заключительную норму международного мастера.

Благодаря этому россиянин стал самым молодым международным мастером в истории шахмат — в возрасте 10 лет, 3 месяца и 21 день. Прежний рекорд принадлежал аргентинцу Фаустино Оро — 10 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Отметим, что звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Роман Шогджиев является чемпионом мира среди юношей до восьми лет (2023).

Материалы по теме
Ниманн доказал свою честность. После этого россияне разбили американца в пух и прах
Ниманн доказал свою честность. После этого россияне разбили американца в пух и прах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android