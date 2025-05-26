Экс-россиянин Рамазанов: меня не впустили в Молдавию на мастер-класс по борьбе

Болгарский борец вольного стиля олимпийский чемпион 2024 года Магомед Рамазанов рассказал, что его не впустили в Молдавию для проведения мастер-класса для местных борцов.

— Проводите ли вы мастер-классы в Болгарии?

— Пару раз были, да. Там немного ребят, но было приятно их видеть, пообщаться. Меня звали в Молдавию тоже, но местные власти отказали во въезде в страну. Многие были расстроены, много людей меня ждало. Конечно, им было бы приятно. Когда я сам был молодым, мне всегда хотелось познакомиться с профессиональным спортсменом, получить советы, посмотреть, как он мыслит, думает, – сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.