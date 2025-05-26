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Борец Магомед Рамазанов: я не пахан в этой индустрии, а патриот своей семьи

Борец Магомед Рамазанов: я не пахан в этой индустрии, а патриот своей семьи
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Болгарский борец вольного стиля олимпийский чемпион 2024 года Магомед Рамазанов объяснил, что для него значит быть патриотизм.

— Магомед Рамазанов – патриот …?
— Своей семьи. Думаю, человек в первую очередь должен думать о семье, а не о глобальных проблемах, в которых не в силах что-то поменять. Я не президент какой-либо страны. Как говорят: «Я не пахан в этой индустрии». Буду делать всё, что в моих силах, для близких. А если дальше получится сделать масштабные действия, которые улучшат жизнь других людей, то был бы рад. Но на сегодняшний день у меня нет таких возможностей. Пускай этим занимаются те, у кого они есть. Пусть они тратят свою жизнь во благо людей, а не в корыстных целях, – сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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