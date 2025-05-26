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Борец Магомед Рамазанов раскрыл возраст, когда уйдёт из спорта

Борец Магомед Рамазанов раскрыл возраст, когда уйдёт из спорта
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Болгарский борец вольного стиля олимпийский чемпион 2024 года Магомед Рамазанов рассказал, когда может завершить спортивную карьеру. Сейчас спортсмену 32 года.

— Игры в США – основная цель. Добороться до 35 лет, попасть на Олимпийские игры, победить там, попутно забрав золото с других турниров.

— Хватит сил в 35 лет?
— (улыбается). Буду смотреть по ситуации. Если окажется, что сильно сдал, организм не выдерживает, то, конечно, закончу карьеру. Если после 35-ти также буду чувствовать силы, то всё равно оставлю спорт, – сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, Магомед Рамазанов представляет Болгарию на международных стартах с 2022 года.

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