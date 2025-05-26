Лёгкая атлетика, результаты четвёртого этапа Бриллиантовой лиги — 2025

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В воскресенье, 25 мая, в Рабате (Марокко) прошёл четвёртый этап Бриллиантовой лиги — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Четвёртый этап, Рабат (Марокко). Результаты:

Женщины:

100 м

1. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,04

2. Майя Маккой (Либерия) – 11,08

3. Джейсиус Сирс (США) – 11,11

400 м c/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,46

2. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,90

3. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,74

3000 м c/п

1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.11,56

2. Надя Баттоклетти (Италия) – 8.26,27

3. Сара Хили (Ирландия) – 8.27,02

Мужчины

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,95

2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05

3. Фред Керли (США) – 10,07

200 м

1. Кортни Линдси (США) – 20,04

2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,12

3. Фред Керли (США) – 20,16

400 м

1. Джекори Паттерсон (США) – 44,37

2. Закити Нене (ЮАР) – 44,46

3. Куинси Холл (США) – 44,90

800 м

1. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.42,70

2. Макс Бурджин (Великобритания) – 1.43,34

3. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,37

3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.00,70

2. Фредерик Рупперт (Германия) – 8.01,49

3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.07,47