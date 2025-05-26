Лёгкая атлетика, результаты четвёртого этапа Бриллиантовой лиги — 2025

В воскресенье, 25 мая, в Рабате (Марокко) прошёл четвёртый этап Бриллиантовой лиги — 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига — 2025. Четвёртый этап, Рабат (Марокко). Результаты:
Женщины:
100 м
1. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,04
2. Майя Маккой (Либерия) – 11,08
3. Джейсиус Сирс (США) – 11,11
400 м c/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,46
2. Андренетт Найт (Ямайка) – 53,90
3. Айомиде Фолорунсо (Италия) – 54,74
3000 м c/п
1. Беатрис Чебет (Кения) – 8.11,56
2. Надя Баттоклетти (Италия) – 8.26,27
3. Сара Хили (Ирландия) – 8.27,02
Мужчины
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,95
2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 10,05
3. Фред Керли (США) – 10,07
200 м
1. Кортни Линдси (США) – 20,04
2. Джозеф Фанбуле (Либерия) – 20,12
3. Фред Керли (США) – 20,16
400 м
1. Джекори Паттерсон (США) – 44,37
2. Закити Нене (ЮАР) – 44,46
3. Куинси Холл (США) – 44,90
800 м
1. Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.42,70
2. Макс Бурджин (Великобритания) – 1.43,34
3. Эммануэл Ваньони (Кения) – 1.43,37
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.00,70
2. Фредерик Рупперт (Германия) – 8.01,49
3. Эдмунд Серем (Кения) – 8.07,47