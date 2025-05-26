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Олимпийский чемпион борец Рамазанов раскрыл, почему ушёл из сборной России

Олимпийский чемпион борец Рамазанов раскрыл, почему ушёл из сборной России
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Болгарский борец вольного стиля олимпийский чемпион — 2024 Магомед Рамазанов рассказал, почему решил сменить спортивное гражданство. В январе 2022 года он перешёл из России в Болгарию.

— Как вообще принималось решение о переходе? Когда поняли, что нужно менять спортивное гражданство?
— Мне было 24 года, когда я собрался завершать карьеру. Тогда за меня взялся тренер Вадим Алексеевич Биязь. Уже тогда он хотел, чтобы я перешёл. На международном уровне я ещё был неизвестным борцом. Меня никто особо не хотел к себе брать. Когда уже стал показывать результаты в России, стало тяжело. Я и тут хорошо выступал, невозможно почти уйти из-за востребованности.

Перед Играми в Токио я даже не думал о смене гражданства. За это дело взялся тренер и всё сделал от А до Я. В этом пути тоже было тяжело. Изначально мы выбрали одну страну, они оказались несерьёзными. Обещали одно, но ничего не вышло. Получилось с Болгарией, где были связи. Тут и мой брат к тому моменту выступал (Рамазан Рамазанов).

Я переходил в 30 лет. В моём виде спорта сумасшедшая конкуренция. Не создал же никакой проблемы для сборной в таком возрасте? Мало кто в такие годы борется в России, их уже есть кому заменить.

Делал это в первую очередь для себя, своей семьи. Чтобы я мог их прокормить. Остался бы я здесь — и ничего бы не получил, — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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