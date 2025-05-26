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«Он был неправ». Болгарский борец заступился за Валиева в конфликте с Мамиашвили

«Он был неправ». Болгарский борец заступился за Валиева в конфликте с Мамиашвили
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Болгарский борец вольного стиля олимпийский чемпион 2024 года Магомед Рамазанов прокомментировал конфликт на ЧЕ-2025 между главой ФСБР Михаилом Мамиашвили и экс-россиянином из Албании Черменом Валиевым. Спортивный функционер агрессивно наградил вольника, после чего между ними возникло недопонимание.

— Чермен проявил себя как младший, не сделав ничего лишнего. Да, он возмутился. Не знаю точно, что и как было, но говорят, что его оскорбили.
— Михаил Геразиевич был неправ. Этот парень законно ушёл, по всем правилам борьбы. Он не убежал из страны, как беженец. И что-то ему говорить ещё… Это нужно было высказать до того, пока он не переехал. А так, Валиев отборолся на Олимпийских играх с паспортом другой страны. Его надо с этим поздравить только.
Мамиашвили погорячился, на эмоциях всякое бывает. Он глава российской борьбы. Возможно, на него повлияли какие-то неудачи сборной, травма Сидакова сильно расстроила. Думаю, его обидели победы легионеров над россиянами в некоторых весах. Из этого не стоит делать большой проблемы, — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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