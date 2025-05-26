Экс-россиянин Рамазанов ответил, можно ли считать предателями тех, кто сменил гражданство

Олимпийский чемпион – 2024 в вольной борьбе в составе сборной Болгарии Магомед Рамазанов высказал своё мнение о том, можно ли называть предателями спортсменов, сменивших гражданство. Дагестанец Рамазанов стал выступать за Болгарию с 2022 года.

— Можно ли назвать тех, кто сменил гражданство, предателями? Российское общество прям-таки разделилось в этом вопросе.

— Ну, такое же не первый год происходит! Разницы нет. В фигурном катании Юко Кавагути, в шорт-треке Виктор Ан, в футболе много легионеров в России. Это нормальное явление, и оно положительно влияет на развитие спорта.

Спортсмены – не предатели. Все хотят заработать. Неважно, к нам приезжают узбеки или киргизы, чтобы добыть деньги, или наши уезжают в Турцию и другие страны для заработка. Не нужно делиться на нации и страны, все общаются друг с другом и поддерживают в некотором роде дипломатические отношения, — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.