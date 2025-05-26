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Экс-россиянин Рамазанов — о золоте ОИ-2024: Болгария дала мне паспорт и подготовку

Экс-россиянин Рамазанов — о золоте ОИ-2024: Болгария дала мне паспорт и подготовку
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Болгарский борец вольного стиля олимпийский чемпион 2024 года Магомед Рамазанов рассказал, какой вклад внесли Россия и Болгария в завоевание им золота парижских Игр.

— Вы выиграли золото в Париже, но для Болгарии. Можно ли утверждать, что вы стали меньше любить Россию, страну, где сформировались как спортсмен?
— Меня как-то спросили: «Чья это медаль?» Ну, чья? Общая! Если бы не воспитание, подготовка в регионах России, успеха могло и не случиться. Болгария дала мне паспорт и возможность подготовиться самостоятельно. Этой медали бы тоже без них не состоялось. Без моих тренировок и жизненного опыта тоже. Я много где бывал на сборах. Это просто весь мой путь. Невозможно отметить конкретно чью-то заслугу. Вносит вклад как первый тренер, так и последний, — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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