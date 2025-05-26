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Чемпионка России по художественной гимнастике Попова перенесла операцию на позвоночнике

Чемпионка России по художественной гимнастике Попова перенесла операцию на позвоночнике
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Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что чемпионка России — 2023 в многоборье Анна Попова перенесла серьёзную операцию на позвоночнике. Об этом она сообщила во время церемонии награждения клубной лиги по художественной гимнастике.

«Она могла бы выигрывать всё, если бы нас допустили до международных стартов и если бы с ней не случилась беда. У неё заболела спина. Да так, что пришлось делать сложную операцию. Сейчас у неё четыре титановых позвонка в позвоночнике. Недавно она выступала на концерте с сольным номером — гнулась, тянулась, танцевала. И ещё будет выступать, я в этом уверена. Вот что делают сила воли и характер», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Анне Поповой 18 лет. Она является чемпионкой России — 2023 в многоборье, серебряным призёром чемпионата России — 2023 в отдельных видах упражнений. Также она побеждала в многоборье на турнире Международной клубной лиги, который проходил в ОАЭ в 2024 году.

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