«Газпром-Югра» в серии пенальти обыграл «КПРФ» во втором матче полуфинала Суперлиги
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Завершился второй матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и московский «КПРФ». Основное время завершилось со счётом 4:4. В серии пенальти «Газпром-Югра» победил со счётом 3:2.
Суперлига . 1/2 финала
26 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
4 : 4
3 : 2
КПРФ
Москва
0:1 Гильерме – 3' 0:2 Бурков – 14' 1:2 Виноградов – 20' 2:2 Тейшейра – 24' 3:2 Гильерме – 35' 3:3 Шведко – 38' 3:4 Заболонков – 44' 4:4 Понкратов – 50'
Удаления: нет / Шимбинья – 26', Абрамович – 27'
В первом полуфинале «Газпром-Югра» также одержал победу со счётом 3:3 (3:2). Счёт в серии стал 2-0. Третья встреча состоится в субботу, 31 мая.
Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.
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