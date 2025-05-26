«Газпром-Югра» в серии пенальти обыграл «КПРФ» во втором матче полуфинала Суперлиги

Завершился второй матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и московский «КПРФ». Основное время завершилось со счётом 4:4. В серии пенальти «Газпром-Югра» победил со счётом 3:2.

В первом полуфинале «Газпром-Югра» также одержал победу со счётом 3:3 (3:2). Счёт в серии стал 2-0. Третья встреча состоится в субботу, 31 мая.

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.