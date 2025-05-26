Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Газпром-Югра» в серии пенальти обыграл «КПРФ» во втором матче полуфинала Суперлиги

«Газпром-Югра» в серии пенальти обыграл «КПРФ» во втором матче полуфинала Суперлиги
Комментарии

Завершился второй матч полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и московский «КПРФ». Основное время завершилось со счётом 4:4. В серии пенальти «Газпром-Югра» победил со счётом 3:2.

Суперлига . 1/2 финала
26 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
4 : 4
3 : 2
КПРФ
Москва
0:1 Гильерме – 3'     0:2 Бурков – 14'     1:2 Виноградов – 20'     2:2 Тейшейра – 24'     3:2 Гильерме – 35'     3:3 Шведко – 38'     3:4 Заболонков – 44'     4:4 Понкратов – 50'    
Удаления: нет / Шимбинья – 26', Абрамович – 27'

В первом полуфинале «Газпром-Югра» также одержал победу со счётом 3:3 (3:2). Счёт в серии стал 2-0. Третья встреча состоится в субботу, 31 мая.

Напомним, московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
Материалы по теме
«Газпром-Югра» в серии пенальти одолел «КПРФ» в первом полуфинале Суперлиги
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android