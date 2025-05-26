«Ухта» вновь уверенно обыграла «Тюмень» и находится в шаге от финала чемпионата России

Мини-футбольный клуб «Ухта» выиграл вторую встречу полуфинальной серии с «Тюменью» в рамках чемпионата России – 2024/2025. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Ухты», которая проводила эту встречу дома.

Теперь серия, которая продлится до трёх побед одной из команд, переедет в Тюмень. Третий матч запланирован на 31 мая.

Первая встреча «Ухты» и «Тюмени» в рамках полуфинала завершилась со счётом 6:4 в пользу футзалистов из Ухты.

Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.