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«Ухта» вновь уверенно обыграла «Тюмень» и находится в шаге от финала чемпионата России

«Ухта» вновь уверенно обыграла «Тюмень» и находится в шаге от финала чемпионата России
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Мини-футбольный клуб «Ухта» выиграл вторую встречу полуфинальной серии с «Тюменью» в рамках чемпионата России – 2024/2025. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Ухты», которая проводила эту встречу дома.

Суперлига . 1/2 финала
26 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 3
Тюмень
Тюмень
1:0 Педала – 1'     2:0 Прудников – 11'     3:0 Суворов – 24'     4:0 Лазаревич – 26'     5:0 Щурок – 31'     5:1 Орлов – 36'     5:2 Мусин-Пушкин – 37'     5:3 Аугусто – 39'     6:3 Денисов – 39'    

Теперь серия, которая продлится до трёх побед одной из команд, переедет в Тюмень. Третий матч запланирован на 31 мая.

Первая встреча «Ухты» и «Тюмени» в рамках полуфинала завершилась со счётом 6:4 в пользу футзалистов из Ухты.

Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

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