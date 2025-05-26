«Ухта» вновь уверенно обыграла «Тюмень» и находится в шаге от финала чемпионата России
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Мини-футбольный клуб «Ухта» выиграл вторую встречу полуфинальной серии с «Тюменью» в рамках чемпионата России – 2024/2025. Матч завершился со счётом 6:3 в пользу «Ухты», которая проводила эту встречу дома.
Суперлига . 1/2 финала
26 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
6 : 3
Тюмень
Тюмень
1:0 Педала – 1' 2:0 Прудников – 11' 3:0 Суворов – 24' 4:0 Лазаревич – 26' 5:0 Щурок – 31' 5:1 Орлов – 36' 5:2 Мусин-Пушкин – 37' 5:3 Аугусто – 39' 6:3 Денисов – 39'
Теперь серия, которая продлится до трёх побед одной из команд, переедет в Тюмень. Третий матч запланирован на 31 мая.
Первая встреча «Ухты» и «Тюмени» в рамках полуфинала завершилась со счётом 6:4 в пользу футзалистов из Ухты.
Ранее московский «КПРФ» стал победителем Кубка России по футзалу. «Финал четырёх» проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за чемпионский титул московская команда была сильнее «Норильского никеля» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.
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