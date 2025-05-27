Ян Непомнящий высказался о возможной смене спортивного гражданства

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства.

«Честно говоря, мне несколько раз поступали предложения из различных стран о смене спортивного гражданства. Но мне никогда не было это интересно. Буду ли продолжать выступать за Россию? Других планов у меня нет», — приводит слова Непомнящего «Риа Новости Спорт».

Ранее Непомнящий заявил о цели достичь звания чемпиона мира. Россиянин дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году российский шахматист уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в апреле 2023 года он проиграл китайцу Дин Лижэню.