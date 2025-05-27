Мария Ласицкене: пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще

Олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём психологическом состоянии и перспективах продолжения карьеры.

«Занимаюсь здоровьем по своему плану, но пока не могу сказать, когда выйду в сектор и вернусь ли вообще. Есть большая психологическая усталость от всего происходящего. Легкоатлеты уже десять лет находятся в подвешено-отстранённом положении, и лично у меня уже не получается искать мотивацию для выступления только на внутренних стартах», — приводит слова легкоатлетки «РИА Новости Спорт».

32-летняя Ласицкене в этом году впервые в своей карьере пропустила зимний легкоатлетический сезон. Последним стартом спортсменки был турнир «Новая высота» у неё на родине в Прохладном (Кабардино-Балкария) в августе 2024 года.

Напомним, российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года полностью отстранены от выступления на турнирах под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за лишения полноценного статуса во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговыми скандалами.