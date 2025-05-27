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Российский тяжелоатлет Родион Бочков лишится бронзовой награды ЧЕ-2019 из-за допинга

Российский тяжелоатлет Родион Бочков лишится бронзовой награды ЧЕ-2019 из-за допинга
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Российский тяжелоатлет Родион Бочков лишится звания бронзового призёра чемпионата Европы из-за нарушения антидопинговых правил и последовавшей за этим дисквалификации. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Бочков был дисквалифицирован на восемь лет (с октября 2012 года по май 2020-го). Его отстранили на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В пробе россиянина были обнаружены местеронол, метенолон и оксандролон.

В связи с нарушением результаты Бочкова в период дисквалификации были аннулированы. Он лишится бронзы чемпионата Европы 2019 года и серебряной медали Универсиады-2017.

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