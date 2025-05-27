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«Я вернулся в Москву, чтобы отомстить». Ниманн — о матче-реванше с Дубовым после полиграфа

«Я вернулся в Москву, чтобы отомстить». Ниманн — о матче-реванше с Дубовым после полиграфа
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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн сделал заключение по вердикту после прохождения им полиграфа, анонсировав матч-реванш с россиянином Даниилом Дубовым. Полиграф показал, что ответы Ниманна были достоверны.

«Теперь я вернулся в Москву, чтобы отомстить. Мы с Дубовым сыграем матч-реванш 27-28 мая в 18:00 по московскому времени, 11:00 по Нью-Йорку. У нас будет прямой эфир, надеюсь, вы будете смотреть, и я надеюсь, что США смогут гордиться мной!» — сказал Ниманн в сообщении, опубликованном на своём Youtube-канале.

Ранее Ниманн отказался отвечать на вопрос российского шахматиста Даниила Дубова на полиграфе. 8 марта 2025 года Даниил Дубов победил Ханса Ниманна в матче по блицу (9,5:8,5), по результатам которого победитель получил право задать проигравшему вопрос на полиграфе.

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