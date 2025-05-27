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Ханс Ниманн опубликовал видео проверки на полиграфе после поражения от Дубова

Ханс Ниманн опубликовал видео проверки на полиграфе после поражения от Дубова
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Американский гроссмейстер Ханс Ниманн спустя три месяца показал видео своей проверки на полиграфе после матча с россиянином Даниилом Дубовым.

«Здравствуйте, будущие гроссмейстеры! Некоторые из вас, возможно, помнят мой матч против Даниила Дубова. Я проиграл неудачный матч, он был очень напряжённым, Даниил сыграл действительно хорошо. Всё решилось в финальной партии. Поскольку я проиграл этот матч, как вы знаете, проигравший должен был пройти полиграф. Победитель выбрал один вопрос. Конечно, мне абсолютно нечего доказывать. Я прошёл полиграф и собираюсь показать вам результаты!»

Проверка Нимана на полиграфе:

— Ты собираешься отвечать правдиво на этой проверке?
— Да.

Ты когда-нибудь мошенничал в шахматной партии за доской?
— Нет.

— Сегодня среда?
— Да.

— Ты выиграл у Карлсена партию?
— Да.

— Ты говоришь мне правду?
— Да.

— Ты когда-нибудь использовал внешнюю помощь во время партии на живом турнире?
— Нет.

— Ты лжёшь мне?
— Нет.

— Ты считаешь, что нынешняя шахматная индустрия справедлива?
— Нет.

— Ты сказал мне правду на все вопросы, которые я только что задал?
— Да.

Вердикт полиграфа:

«Хорошо. После внимательного анализа данных субъекта я считаю, что он говорил правду, отвечая на заданные вопросы».

Ранее Ниманн отказался отвечать на вопрос российского шахматиста Даниила Дубова на полиграфе. 8 марта 2025 года Даниил Дубов победил Ханса Ниманна в матче по блицу (9,5:8,5), по результатам которого победитель получил право задать проигравшему вопрос на полиграфе.

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