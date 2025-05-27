В Хабаровске состоялся первый этап международных соревнований Russian Judo Tour

В минувшие выходные в Хабаровске стартовал первый этап Russian Judo Tour. В соревнованиях приняли участие дзюдоисты из России и ещё 16 зарубежных стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. На татами «Платинум Арены» они разыграли медали в 14 весовых категориях.

Историческая память

Дальний Восток — важное место для отечественного дзюдо. Именно здесь в 1914 году зарождался данный вид спорта. Тогда Василий Ощепков, памяти которого посвящён этап в Хабаровске, открыл первый в стране кружок дзюдо. За последние несколько лет местные спортсмены, ранее не блиставшие ни на международной, ни даже на внутренней арене, смогли совершить качественный скачок в развитии: побывали на пьедесталах почёта юниорских первенств, а на Мемориале В. С. Ощепкова так и вовсе завоевали целых три награды!

Это — плоды работы представителей Федерации дзюдо России, которые ведут систематическую работу со спортивными и политическими руководством края. А чуть ранее дзюдоисты стали частью партийного проекта «Выбор сильных». Это позволит упростить запуск массовых программ в школах и вузах, открыть новые залы.

«Этап RJT на «Платинум Арене» стал настоящим спортивным праздником для жителей города. Уверен, местных дзюдоистов ждёт большое будущее. Добиться спортивных высот им позволит несгибаемый дальневосточный характер, который помог их предкам вместе со всей страной 80 лет назад добыть победу в Великой Отечественной войне», — отметил президент ФДР Сергей Соловейчик.

Под флагом и гимном России

На этапах Russian Judo Tour отечественные спортсмены выступают под флагом России, а в честь их побед звучит национальный гимн. В рамках Fonbet международных соревнований состоялась официальная презентация обновлённого логотипа ФДР. Согласно подписанному Президентом РФ указу, теперь на нём красуется двуглавый орёл.

А несколько дней назад Международная федерация дзюдо вернула государственную символику белорусским атлетам. Возможно, это предвестник перемен и в отношении россиян.

Победителями состязаний, посвящённых памяти В.С. Ощепкова — этапа Russian Judo Tour, — стали Семён Курташов (до 60 кг), Биамбасурен Улзиибаяр (до 66 кг), Азамат Кабисов (до 73 кг), Тимур Ижаев (до 81 кг), Михаил Авдеев (до 90 кг), Константин Карпов (до 100 кг), Муххамед-Али Матаев (свыше 100 кг), Анастасия Барабаш (до 48 кг), Татьяна Цыганкова (до 52 кг), Ольга Мухина (до 57 кг), Александра Балабанова (до 63 кг), Дарья Храмойкина (до 70 кг), Полина Иудина (до 78 кг), Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

Это только начало

Вслед за стартовым этапом в Хабаровске эстафету Russian Judo Tour примет Челябинск. Соревнования посетят как российские, так и зарубежные спортсмены. За последние годы Южный Урал превратился в одного из главных поставщиков талантов для сборной, воспитав медалистов чемпионатов мира и Европы и турниров Мировой серии.

«Дзюдо на Южном Урале — один из базовых видов спорта, развитию которого правительство региона уделяет приоритетное внимание. Южноуральские дзюдоисты регулярно демонстрируют высочайший уровень мастерства на международных стартах. Проведение этапа RJT способствует повышению интереса детей и родителей к дзюдо и увеличению числа юных спортсменов в школах, секциях и клубах», — отметил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Завершится же профессиональный тур дзюдо в августе: спустя почти четыре года в календарь вернулся старт, с которого в своё время и начинался RJT — Fonbet международные соревнования, посвящённые памяти В. Н. Гулидова.