Второй сезон Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби завершился гранд-финалом в «Лужниках»

156 команд из 70 образовательных учреждений Москвы (это более 1500 детей) боролись в сезоне-2024/2025 за призы в главном соревновании по тэг-регби для столичных школьников. Кульминацией второго сезона Школьной лиги ЦСКА по тэг-регби стал масштабный гранд-финал, который состоялся в канун Дня защиты детей в Олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Фестиваля школьного спорта. Информационным партнёром проекта выступил спортивный интернет-портал «Чемпионат».

В 2024/2025 учебном году Школьная лига ЦСКА по тэг-регби прошла в четырёх возрастных категориях. В рамках лиги было проведено 23 мастер-класса в московских образовательных учреждениях, впервые в России состоялись турниры по тэг-регби в формате «1x1» и тэг-регби на снегу, прошёл детский фестиваль «Регби-ёлка», в котором приняли участие более 2,5 тыс. московских школьников.

Фото: «Пресс-служба РК ЦСКА»

Школьная лига РК ЦСКА по тэг-регби — это масштабный спортивный проект, который открывает перед юными спортсменами большие возможности: позволяет раскрыть их таланты, учит работать в команде и достигать целей совместными усилиями. Организаторами турнира выступают Регби-клуб ЦСКА совместно с ГБОУ ДПО «Московский центр воспитательных практик» при поддержке Федерации регби г. Москвы.

В решающих матчах второго сезона в «Лужниках» соревновались 40 команд. Поскольку в этом году команд стало в два раза больше, увеличилось и количество финалов. В решающий день состоялись Золотой и Серебряный финалы в четырех возрастных категориях. Участники и зрители помимо увлекательного турнира также принимали участие в различных спортивных активностях от Регби-клуба ЦСКА и насыщенной развлекательной программе Фестиваля. Гранд-Финал Школьной Лиги прошёл грандиозно: много тэг-регби, награждение победителей, призёров и всех участников, неподдельные эмоции родителей и болельщиков – каждому из игроков этот день запомнится надолго, а для многих станет хорошей мотивацией, чтобы продолжать заниматься тэг-регби и попробовать себя в регби.

Фото: «Пресс-служба РК ЦСКА»

Поддержать юных спортсменов, их родителей и тренеров по доброй традиции приехали почётные гости и друзья Школьной Лиги ЦСКА по тэг-регби, среди которых были двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА Светлана Ишмуратова, президент РК ЦСКА, вице-президент Федерации регби России Алексей Митрюшин, заместитель директора Московского Центра Воспитательных Практик Илья Мадилов, советник Председателя высшего совета Федерации регби России Иван Капусткин, директор методического центра по развитию детско-юношеского регби Павел Беккер, исполнительный директор Федерации регби Москвы Дмитрий Половых, генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев. А на поле школьников мотивировали и наставляли игрок женской команды РК ЦСКА и сборной России Кристина Середина, экс-капитан РК ЦСКА и сборной России, ведущий шоу «Супер-Ниндзя» на СТС Василий Артемьев, тренер схватки мужской команды РК ЦСКА, Центурион Андрей Гарбузов и спортивный директор Академии РК ЦСКА Пётр Ботнараш.

«Вместе с Департаментом образования города Москвы в центре столичного и российского спорта, Олимпийском комплексе «Лужники», мы проводим и «Кубок Дружбы», и Гранд-Финал Школьной Лиги с рекордным количеством команд в этом сезоне – 156. Мы рады приветствовать делегации и команды из Донецкой Народной Республики – Мариуполь, Запорожской области – Бердянск, Херсонской области – Геническ, ЛНР, Екатеринбурга и Севастополя. Москва принимает новые регионы РФ. Дети оттуда в течение недели будут в столице заниматься спортом, получать знания, набираться новых впечатлений в нашем городе. Этот праздник спорта, безусловно, удался. Самые смелые планы по развитию нашего проекта в Москве реализуются. По предварительной договорённости с Департаментом образования речь идёт уже о 300 командах-участницах в следующем сезоне Школьной Лиги ЦСКА по тэг-регби. Большое спасибо за поддержку Правительству Москвы и мэру города Сергею Семеновичу Собянину», – поделился впечатлениями и планами на новый сезон президент Регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин.

В рамках Гранд-Финала Школьной Лиги ЦСКА также прошёл товарищеский турнир «Кубок Дружбы» по тэг-регби, в котором участвовали шесть школьных команд из Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также из Москвы. Помимо выступления в турнире, победителем в котором стала команда из Севастополя, у ребят из новых регионов РФ и из Крыма в эти дни насыщенная программа, включающая в себя экскурсии и интересные спортивные события. Экскурсии на Красную площадь, на стадион «ВЭБ-Арена» и в музей Славы ЦСКА, визит на скалодром ЦСКА и возможность попробовать себя в скалолазании, и многое другое. А для тренеров команд организованы мастер-классы с участием игроков и тренеров Регби-клуба ЦСКА.

По итогам Гранд-Финала Школьной Лиги ЦСКА четыре лучшие команды в возрастных категориях 2014/2015 и 2016/2017 гг. представят свои школы и Лигу на Всероссийских соревнованиях по тэг-регби. Остальные команды берут небольшую паузу на отдых и каникулы и начинают подготовку к третьему сезону.

Фото: «Пресс-служба РК ЦСКА»

Победителями в «Золотом Финале» стали:

Школа 962 (2010-2011 годов рождения, тренер Виктор Ковтун);

Школа 1220 (2012-2013 годов рождения, тренеры Татьяна Алейникова и Владимир

Максимов);

Максимов); Школа 1150 (2014-2015 годов рождения, тренеры Сергей Степанов и Даниил Иризан);

Школа им. Достоевского (2016-2017 годов рождения, тренер Сергей Машкович).

Фото: «Пресс-служба РК ЦСКА»

Победителями в «Серебряном Финале» стали: