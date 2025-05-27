Роман Шогджиев выступит на чемпионате мира по быстрым шахматам

Савр Шогджиев, отец 10-летнего российского шахматиста Романа Шогджиева, рассказал об участии сына на чемпионате мира по быстрым шахматам, который пройдёт в Лондоне (Великобритания).

«В середине июня в планах участие в командном чемпионате мира по быстрым шахматам в Лондоне. Турнир великолепный, планируется участие почти всех первых звёзд мира», — сказал Савр Шогджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее Роман Шогджиев выиграл шахматный турнир RadnickiChess. За девять туров спортсмен набрал семь очков, чем обеспечил себе заключительную норму международного мастера. Роман стал самым молодым обладателем этого звания.