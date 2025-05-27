«Пригласил лично Дворкович». Отец Шогджиева — об участии сына в ЧМ по быстрым шахматам

Савр Шогджиев, отец 10-летнего российского шахматиста Романа Шогджиева, рассказал, как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович пригласил его сына выступить на командном чемпионате мира по быстрым шахматам в Лондоне.

«Большое спасибо ФИДЕ и лично Аркадию Дворковичу за приглашение и организацию участия Ромы в чемпионате. Есть, правда, одно «но». Великобритания может не дать визу. Документы подали, ждём решения», — сказал Савр Шогджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее Роман Шогджиев выиграл шахматный турнир RadnickiChess. За девять туров спортсмен набрал семь очков, чем обеспечил себе заключительную норму международного мастера. Роман стал самым молодым обладателем этого звания.