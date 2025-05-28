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Кристиан Скарони стал победителем 16-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025

Кристиан Скарони стал победителем 16-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025
Кристиан Скарони
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Итальянский велогонщик Кристиан Скарони одержал победу на 16-м этапе престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Этап был горным и проходил 28 мая в Пьяццола-суль-Брента и Сан-Валентино/Бретонтико.

На финишной прямой в лидерах оказались два представителя команды XDS Astana Team. Вместе со Скарони на первое место претендовал его соотечественник Лоренцо Фортунато. Велогонщики синхронно и без борьбы пересекли финишную черту, но раньше оказался именно Кристиан. Третье место с отставанием в 55 секунд завоевал также итальянец — Джулио Пеллиццари.

В общем зачёте соревнований после горного этапа сократилось преимущество мексиканца Исаака дель Торо.

Генеральная классификация «Джиро д’Италия» — 2025 после 16-го этапа:

1. Исаак дель Торо (Мексика, Team Emirates – XRG) — 61:31.56.
2. Саймон Йетс (Великобритания, Visma Lease a Bike) +0.26.
3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education-EasyPost) +0.31.
4. Дерек Джи (Канада, Israel-Premier Tech) +1.31.
5. Дамиано Карузо (Италия, Team Bahrain Victorious) +2.40.

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