Примож Роглич не смог продолжить борьбу во время 16-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025

Словенский велогонщик Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) сошёл с дистанции во время горного 16-го этапа престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2025. Спортсмен прекратил борьбу менее чем за 100 км до финиша соревнований, которые проходили в Пьяццола-суль-Брента и Сан-Валентино/Бретонтико.

Уточняется, что на месте проведения 16-го этапа была дождливая погода. Падения случились сразу у нескольких велогонщиков, среди которых оказался и 35-летний словенец. Но ключевой момент для Роглича в телевизионную картинку не попал.

По итогам 16 этапов «Джиро д’Италия» лидерство в генеральной классификации остаётся за мексиканцем Исааком дель Торо.