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«Он позволил мне победить». Скарони — о развязке 16-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025

«Он позволил мне победить». Скарони — о развязке 16-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025
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Победитель 16-го этапа «Джиро д’Италия» — 2025 Кристиан Скарони поделился подробностями прохождения последней части дистанции, в которой он за руки финишировал с Лоренцо Фортунато. Победа осталась за Скарони согласно плану итальянцев.

«Очень счастлив выиграть этап «Джиро д’Италия». Мы с Лоренцо Фортунато боролись упорно и хорошо. Я почувствовал себя отлично, когда в начале этапа пошёл дождь. Под конец мы поговорили и решили, что я выиграю этап, а он заработает очки в горном зачёте. Он позволил мне победить. На последнем километре я был на пределе — там был очень крутой подъём. На последнем подъёме мы сбрасывали соперников одного за другим, и не были уверены, догонит ли нас группа в розовой майке или Ричард Карапас. Эта победа — для команды. Мне трудно поверить, что я действительно выиграл этап на этой многодневке», — приводит слова Скарони пресс-служба соревнований.

Отметим, что в общем зачёте соревнований после 16-го этапа сократилось преимущество мексиканца Исаака дель Торо.

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