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Юлия Ступак и Ангелина Мельникова победили в региональных праймериз «Единой России»

Юлия Ступак и Ангелина Мельникова победили в региональных праймериз «Единой России»
Ангелина Мельникова
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Титулованные российские спортсменки олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак одержали победы в региональном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщили в ТАСС.

Мельникова выдвигалась на выборы депутатов от 23-го избирательного округа Воронежской государственной думы, будучи инструктором национальной сборной России, а Ступак избралась на праймериз Государственного совета Республики Коми.

Гимнастка Ангелина Мельникова ранее заявила, что, несмотря на участие в праймериз, не будет завершать спортивную карьеру.

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