Юлия Ступак и Ангелина Мельникова победили в региональных праймериз «Единой России»

Титулованные российские спортсменки олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак одержали победы в региональном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщили в ТАСС.

Мельникова выдвигалась на выборы депутатов от 23-го избирательного округа Воронежской государственной думы, будучи инструктором национальной сборной России, а Ступак избралась на праймериз Государственного совета Республики Коми.

Гимнастка Ангелина Мельникова ранее заявила, что, несмотря на участие в праймериз, не будет завершать спортивную карьеру.