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На 73-м году жизни скончался четырёхкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков

На 73-м году жизни скончался четырёхкратный чемпион мира по борьбе Салман Хасимиков
Салман Хасимиков
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На 73-м году жизни не стало советского борца вольного стиля Салмана Хасимикова. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Хасимиков в годы спортивной карьеры завоевал четыре золота чемпионатов мира в весовой категории свыше 100 кг. Победы вольником были одержаны в 1979, 1981-1983 годах. Он также является двукратным чемпионом Европы (1979 и 1981 годы) и двукратным серебряным призёром континентального турнира (1980, 1984). После вольной борьбы Салман Хасимиков ушёл в рестлинг, где выступал в японских лигах.

Ранее болгарский борец вольного стиля олимпийский чемпион 2024 года Магомед Рамазанов рассказал, что может завершить спортивную карьеру после Олимпиады в Лос-Анджелесе.

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